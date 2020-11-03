Зеленський відповів режисеру-вірменину: Україна не постачала фосфорні бомби

Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення російсько-вірменського режисера Саріка Андреасяна про "руки в крові" й запевнив, що Україна не продавала фосфорні бомби Азербайджану.

Джерело: Facebook Зеленського, Instagram Андреасяна

Пряма мова Зеленського: "Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків.

Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось "геополітично порєшать".

Деталі: Президент України додав, що "такі вкиди з’являються не вперше: спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі, потім так брехали про Україну та війну в Сирії - тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі".

Зеленський наголосив, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів, не підтримує ескалації та не підживлює протистояння. Українці переживають війну 7-й рік.

За словами президента, в України й у Європи вже є імунітет до таких "вкидів" та "відомої пропаганди" - і Вірменії "потрібно якнайшвидше його сформувати".

Пряма мова Зеленського: "Я завжди за справедливий мир. І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров".

Цьому передувало: 1 листопада російсько-вірменський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор КВН Сарік Андреасян тегнув в Instagram Володимира Зеленського під дописом про їхню дружбу колись і спільним фото.

Андреасян зазначив, що вважав Зеленського "людиною з великим серцем" і був щасливий, що той знімався в його фільмі (комедії "Службовий роман. Наш час", 2010-2011 роки). Але тепер режисер-вірменин має кардинально іншу думку і вважає, що високий "стілець" робить із людей "гондонів".

Андреасян написав: "Вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і, як з'ясувалося, - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними... Я і мій народ не можуть пишатися дружбою з тим, у кого руки в крові".

На додачу режисер заявив, що "Крим - наш".

Передісторія: Український міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський днями розповів про домовленості з турецькою компанією Bayrakatar про розміщення в Україні виробництва безпілотних літальних апаратів. Ці БПЛА використовуються армією Азербайджану в Нагірному Карабасі.

У вірменських соцмережах розгорнули акцію "Не купуйте українське", звинувачуючи Україну в тому, що та виробляє і поставляє Азербайджану двигуни для "Байрактара".