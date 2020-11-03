Зеленський відповів режисеру-вірменину: Україна не постачала фосфорні бомби
Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення російсько-вірменського режисера Саріка Андреасяна і запевнив, що Україна не продавала фосфорні бомби Азербайджану.
Джерело: Facebook Зеленського, Instagram Андреасяна
Пряма мова Зеленського: "Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків.
Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось "геополітично порєшать".
Деталі: Президент України додав, що "такі вкиди з’являються не вперше: спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі, потім так брехали про Україну та війну в Сирії - тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі".
Зеленський наголосив, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів, не підтримує ескалації та не підживлює протистояння. Українці переживають війну 7-й рік.
За словами президента, в України й у Європи вже є імунітет до таких "вкидів" та "відомої пропаганди" - і Вірменії "потрібно якнайшвидше його сформувати".
Пряма мова Зеленського: "Я завжди за справедливий мир. І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров".
Цьому передувало: 1 листопада російсько-вірменський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор КВН Сарік Андреасян тегнув в Instagram Володимира Зеленського під дописом про їхню дружбу колись і спільним фото.
Андреасян зазначив, що вважав Зеленського "людиною з великим серцем" і був щасливий, що той знімався в його фільмі (комедії "Службовий роман. Наш час", 2010-2011 роки). Але тепер режисер-вірменин має кардинально іншу думку і вважає, що високий "стілець" робить із людей "гондонів".
Андреасян написав: "Вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і, як з'ясувалося, - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними".
На додачу режисер заявив, що "Крим - наш".
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Вова, привет @zelenskiy_official ! Этим фотографиям уже около десяти лет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моем фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм и ты максимально меня защищал, помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве и ты был всегда справедлив и честен, помню как был у тебя дома в гостях и твоя замечательная жена готовила нам чай, помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту и ты осёк ее и сказал «будь вежлива - это человек», помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив - это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь гондонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ. #армения #арцах #stopazerbaijansaggression #stopaliyev
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