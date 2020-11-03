На COVID в Україні захворіли ще 8 899 осіб, одужали 5 100

За добу 2 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 899 особам - це антирекорд, померли 157 хворих, одужали 5 100 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО і міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: "На цифрах антирекорду 8 899 захворівших за добу дуже важливо було зібрати багатотисячний мітинг біля Верховної Ради, заблокувати весь квартал.... Коронавірус розповсюджується щаленими темпами, просто в ураганному режимі - ми це бачимо і по європейських країнах".

Деталі: Найгіршою ситуація була минулої доби в таких регіонах України:

Київ - 789 нових випадків, 12 летальних. До того ж, Київська область - 360 виявлених випадків і 5 летальних.

Харківська область - 712 нових випадків, 6 летальних.

Хмельницька область - 506 нових випадків, 11 летальних.

Донецька область - 496 нових випадків, 15 летальних.

Житомирська область - 470 виявлених випадків, 6 хворих померли.

Одеська область - 460 нових випадків, 11 летальних.

Львівська область - 434 нових випадків, 10 летальних.

Івано-Франківська область - 427 нових випадків, 5 летальних.

Запорізька область - 427 нових випадків, без втрат.

Рівненська область - 425 нових випадків, 12 летальних.

Загалом за час пандемії в України виявили 411 093 випадки коронавірусу SARS CoV 2. Із них 7 532 хворих померли, а 168 868 осіб одужали.

Зараз на COVID-19 хворіють 234 693 жителі України.

Знати більше: COVID-19 в Украні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП