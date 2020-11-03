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Голова КС Тупицький чомусь прописаний у котеджі члена "команди Дубінського"

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:49

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький зареєстрований у будинку в котеджному містечку "Коник", який належить члену "команди Олександра Дубінського" Сергію Левченку.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "В будинку, окрім самого Тупицького, відповідно до його електронної декларації, прописалася також його дружина та діти. На яких умовах очільник Конституційного суду отримав прописки в маєтку, що належить Левченку – невідомо.

Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів. Левченку в "Конику" окрім цього будинку, належить також і котедж навпроти". 

Деталі: "Коник" розташований на острові Жуків, поруч з Конча-Заспою.

 

Левченко – донецько-київський бізнесмен, є керівником і співвласником фірм "КНЗС" і "К252" (однойменний ресторанний комплекс поблизу Конча-Заспи).

 

На цьогорічних місцевих виборах він був кандидатом в депутати Київської обласної ради від слуги "Слуги Народу", рекламну ж компанію Левченко вів як член "команди Олександра Дубінського", який і вів "Слуг" на обласні вибори.

 
 

Судячи зі світлин у інстаграмі Левченка з Тупицьким його пов’язують товариські стосунки.

Нагадаємо: 28 жовтня стало відомо, що голова КС Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Родина голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє кількома об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєтку в Криму, – чотирикімнатна квартира у ЖК "Новопечерські липки" в столиці та великий маєток із басейном під Києвом. Цими об’єктами нерухомого майна користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір та тещу судді.

Українська правда
Теми: КСКонституціяДубінський


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