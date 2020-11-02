"Схеми" повідомили про елітне майно родини голови КС

Родина голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє кількома об’єктами елітного майна, серед якого, окрім маєтку в Криму, – чотирикімнатна квартира у ЖК "Новопечерські липки" в столиці та великий маєток із басейном під Києвом. Цими об’єктами нерухомого майна користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір та тещу судді.

Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший")

Деталі: Журналісти зазначають, що після того, як у травні 2013 року Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею коштувала там понад 600 тисяч доларів.

Повідомляється, що майно записали на матір судді, Галину Тупицьку: "про це свідчить виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно". На момент придбання дорогої нерухомості у ЖК "Новопечерські липки" Тупицькій було 73 роки, і вона була вже на пенсії. З 2019 року Тупицький почав декларувати, що сам мешкає в цих апартаментах, записаних на матір.

Окрім того, за даними "Схем", у родини голови Конституційного суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метра та земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані у серпні 2018 року та оформлені на тещу Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе лише 7,5 соток землі у Василькові, які і вніс до декларації.

За даними журналістів, тривалий час теща Тупицького – Лариса Колпаченко працювала в аптеці у Донецьку. ​

Повідомляється, що, якщо подивитися на територію згори, то видно що між земельною ділянкою Тупицького та ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна спільна територія – на якій стоїть великий маєток та декілька додаткових споруд, також тут розташований басейн та невеликий ставок.

Джерела "Схем" повідомили, що цим маєтком регулярно користується і сам Тупицький.

У неділю, 1 листопада 2020 року, журналісти побачили на подвір'ї припарковану BMW X6 білого кольору. Саме таке авто має дружина Олександра Тупицького, згідно з декларацією судді.

Також біля будинку журналісти побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто є на балансі Конституційного суду. Втім дізнатися, чи саме це авто належить до КС, не вдалося – на Toyota Camry виявилися так звані "номери прикриття" – у базі автотранспортних засобів МВС ці номери закріплені за іншим автомобілем (Mitsubishi Lancer).

27 жовтня "Схеми" звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що "всі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації".

Нагадаємо: 28 жовтня стало відомо, що голова КС Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.