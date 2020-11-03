Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 2 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО і Криму вступили в українські ВНЗ 

Вівторок, 3 листопада 2020, 11:34
Понад 2 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО і Криму вступили в українські ВНЗ 

У 2020 році більше 2 тисячі абітурієнтів з окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областій вступили в українські ВНЗ.

Джерело: брифінг заступника Міністра освіти і науки Андрія Вітренка щодо результатів вступу осіб з тимчасово окупованих територій АР Крим та Донбасу

Пряма мова: "У 2016 році через центри "Крим-Україна" вступили 153 особи, у 2020 році - 397 осіб. Через освітні центри "Донбас-Україна" кількість осіб, які вступили в українські ВНЗ зросла майже в два рази. Так в 2016 році кількість вступників становила 855 осіб, в 2020 році - 1 629 осіб".

Деталі: При цьому більшість вступників з Донбасу віддали перевагу навчальним закладам, які територіально знаходяться неподалік. Зокрема в Донецькій області.

Абітурієнти з Криму переважно потяглися у ВНЗ Києва. 

За інформацією Міносвіти, в середньому, щоб отримати професію, переїжджають 8,4% вступників.

Найбільш привабливим для молоді став Київ – там вчиться 32% учнів з інших регіонів. За ним – Вінницька (15% учнів), Київська (12%), Полтавська (9%) і Донецька (8%) області.

При цьому Вінницька область є рекордсменом як за кількістю учнів загалом, так і за охопленням профосвітою.

Знати більше: "Ми вчили мову, але приховували це". Як учні з окупації вступають у виші і чому в цьому немає "зради"

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КримОРДЛОстудентиокупаціявузи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: