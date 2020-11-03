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Понад 2 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО і Криму вступили в українські ВНЗ 

Вівторок, 3 листопада 2020, 12:34

У 2020 році більше 2 тисячі абітурієнтів з окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областій вступили в українські ВНЗ.

Джерело: брифінг заступника Міністра освіти і науки Андрія Вітренка щодо результатів вступу осіб з тимчасово окупованих територій АР Крим та Донбасу

Пряма мова: "У 2016 році через центри "Крим-Україна" вступили 153 особи, у 2020 році - 397 осіб. Через освітні центри "Донбас-Україна" кількість осіб, які вступили в українські ВНЗ зросла майже в два рази. Так в 2016 році кількість вступників становила 855 осіб, в 2020 році - 1 629 осіб".

Деталі: При цьому більшість вступників з Донбасу віддали перевагу навчальним закладам, які територіально знаходяться неподалік. Зокрема в Донецькій області.

Абітурієнти з Криму переважно потяглися у ВНЗ Києва. 

За інформацією Міносвіти, в середньому, щоб отримати професію, переїжджають 8,4% вступників.

Найбільш привабливим для молоді став Київ – там вчиться 32% учнів з інших регіонів. За ним – Вінницька (15% учнів), Київська (12%), Полтавська (9%) і Донецька (8%) області.

При цьому Вінницька область є рекордсменом як за кількістю учнів загалом, так і за охопленням профосвітою.

 

Українська правда
Теми: КримОРДЛОстудентиокупація


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