У ЄС очікують від Ради "розумного виходу" із кризи і підтримують ідею Зеленського

У ЄС сподіваються, що Верховна Рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Посол зазначив, що стурбований рішенням, оскільки воно ставить під питання низку досягнень України у боротьбі з корупцією та зобов’язання, які взяла на себе Україна у її відносинах з ЄС.

"Ми взяли до уваги, наскільки терміново президент та інші органи влади почали вирішувати цю проблему. Дуже важливо, щоб зараз українська влада, особливо парламент, швидко знайшли розумний вихід із ситуації", - заявив Матті Маасікас.

"Ми також взяли до уваги заклик президента Зеленського щодо проведення загальної судової реформи в Україні. ЄС готовий співпрацювати і надавати підтримку у реформі української судової системи", - додав посол.

Як вже повідомляла "Європейська правда", у ЄС стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів і воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Група депутатів Європарламенту звернулася до України із закликом відновити функції НАЗК, при цьому їхній заклик суперечить позиціям рішення КС.

Згідно з аналізом ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"