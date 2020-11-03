Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела

Вівторок, 3 листопада 2020, 14:10

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП і Кабінеті міністрів та Офісі президента

Деталі: За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока.

Нагадаємо: За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби

Українська правда
Теми: карантинКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Застосування касових апаратів для "спрощенців" відтермінують на рік – Разумков

Івано-Франківськ знову очолить Марцінків, а в Луцьку буде 2 тур

Суддя КС Сліденко: Зеленський "наговорив на 150 років тюрми", далі - війна

На COVID в Україні захворіли ще 8 899 осіб, одужали 5 100

Зеленський відповів режисеру-вірменину: Україна не постачала фосфорні бомби

Зросла кількість жертв теракту у Відні

Усі новини...
карантин
Карантин майже не вплинув на перекази українських трудових мігрантів
Вступили в силу нові епідзони: Київ - помаранчевий, Харків - червоний 
Укрзалізниця припиняє продаж квитків із Ужгорода і ще ряду станцій
Останні новини
14:10
Уряд готується значно посилити карантин з понеділка - джерела
14:08
Теракт у Відні: нападник відсидів в Австрії за тероризм і був звільнений достроково
14:07
фотоЗ "Мотор Січі" на замовлення РФ вкрали авіадвигун за мільйон доларів
14:06
В Україні вже обрані понад 5 тисяч депутатів і 68 мерів – ЦВК
14:01
Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України
13:59
У жовтні українці купили рекордну для 2020-го кількість нових авто – асоціація
13:39
Київський міськвиборчком врахував результати голосування від 56% виборчих дільниць
13:37
Застосування касових апаратів для "спрощенців" відтермінують на рік – Разумков
13:28
Верховна Рада дозволила змінювати по батькові
13:12
У ЄС очікують від Ради "розумного виходу" із кризи і підтримують ідею Зеленського
Усі новини...