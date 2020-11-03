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Уряд готується значно посилити карантин з понеділка – джерела

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:10
Уряд готується значно посилити карантин з понеділка – джерела

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента

Деталі: За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока.

Нагадаємо: За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби

Українська правда

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Теми: карантинКабінет міністрів
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