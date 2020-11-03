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Очільник Мінекології заразився коронавірусом

Вівторок, 3 листопада 2020, 16:44
Очільник Мінекології заразився коронавірусом
фото: facebook.com/abramovskyy.roman

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський розповів, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Джерело: Абрамовський у Facebook

Пряма мова Абрамовського: "Добре, що сучасні технології дозволяють ефективно пристосовуватися до життєвих реалій. Тож, продовжую працювати онлайн. Усі робочі питання та процеси буду контролювати дистанційно".

Деталі: Він нагадав, що у Міністерстві діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19. Це температурний скринінг, носіння масок, дотримання безпечної дистанції, обмеження особистих контактів та дезінфекція приміщень.

Переважна більшість працівників відомства продовжує працювати в онлайн, а в адмінбудівлі знаходяться лише ті, "хто залучений до виконання критичних функцій".

Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19 🦠 Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття...

Опубліковано Романом Абрамовським Вівторок, 3 листопада 2020 р.

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Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкоронавірус
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