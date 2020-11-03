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Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги

Вівторок, 3 листопада 2020, 16:44
Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги

Європейський Союз заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. 

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Рішення Конституційного суду України щодо елементів антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції гідності 2014 року, заявив речник. 

Він підкреслив, що це рішення також ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС, про що у Євросоюзі заявляли вже раніше.

Стано наголосив, що боротьба з корупцією є одним з ключових орієнтирів і зобов'язань, які  Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію, недавно узгодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною та процесу лібералізації візового режиму.

Він запевнив, що у ЄС відзначають складність ситуації і цінують невідкладність, з якою президент і уряд хочуть її вирішити, проте це треба зробити якнайшвидше.

У зв'язку з цим Євросоюз заявив, що Україні слід у найкоротші терміни:

- відновити законодавство про електронне декларування активів і відповідні завдання Національного агентства по запобіганню корупції;

- стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до крайнього терміну 16 грудня, встановленого Конституційним судом. 

Варто зазначити, що у заяві немає чітко прописаних вимог, як відновити антикорупційні інститути. Єдиний задекларований критерій - швидкість розв'язання кризи.

"Надійна судова реформа як і раніше необхідна на благо всіх українців. Ми закликаємо президента, уряд і Верховну Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів в цих зусиллях", - йдеться у заяві.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Згідно з аналізом ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим".

Теми: ЄвропаЄСКС
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