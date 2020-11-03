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"Боруссія" забила "Шахтарю" шість голів у Києві

Вівторок, 3 листопада 2020, 20:45
Боруссія забила Шахтарю шість голів у Києві

Донецький "Шахтар" зазнав розгромної поразки у матчі 3 туру Ліги Чемпіонів із "Боруссією" із Менхенгладбаха. Гірники поступилися з рахунком 0:6.

Поєдинок пройшов у вівторок 3 листопаді у Києві на НСК "Олімпійський" без глядачів.

У перші 45-ть хвилин "Боруссія" знищила "Шахтар". На восьмій хвилині зустрічі німці повели в рахунку. Після прострілу з флангу Алассан Плеа пробив у кут воріт з під Валерія Бондаря - 1:0.

На 17-й хвилині рахунок стає 2:0. Після удару із-за меж штрафного майданчика Крістофа Крамера м`яч зрикошетив від ноги Бондаря і залетів у ворота Анатолія Трубіна. Відповісти в атаці у гірників шансів майже не було, оскільки гості повністю контролювали гру. На 26-й хвилині сильний удар Плеа у верхній кут воріт і Трубін знову безсилий - 3:0.

На 29-й хвилині у "Шахтаря" перший та єдиний за всю гру удар у площину воріт. Тете пробивав з кута воротарського, і Ян Зоммер відбиває на кутовий. На 44-й хвилині Рамі Басенбаї забиває четвертий гол, пробивши Трубіна з пари метрів.

Три заміни у другому таймі для "Шахтаря" нічого особливо на полі не змінили. На старті другої половини гри Трубін відбив удар головою від Маркуса Тюрама. На 65-й хвилині п`ятий м`яч залітає у ворота донеччан. Помилився при передачі Трубін і після перапасовки Ларс Штіндль пробиває у кут воріт - 5:0.

На 79-й хвилині Плеа таки оформив хет-трик після чергової помилки захисту гірників - 6:0.

За весь матч у "Шахтаря" - один удар у площину воріт, а в їх суперників аж дев`ять.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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