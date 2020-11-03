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Чиновника Офісу генпрокурора визнали винним у корупції

Вівторок, 3 листопада 2020, 22:18

Керівника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури Дмитра Літкевича визнали винним в адміністративному корупційному порушенні.

Джерело: цю інформацію підтвердили "Українській правді" у НАЗК

Деталі: Засідання відбулося 3 листопада щодо протоколу НАЗК.

Рішення набуває чинності, якщо протягом 10 днів захист Літкевича не подасть апеляцію.

Його обвинувачували за несвоєчасне подання декларації.

Довідково: Призначення Літкевича в ОГП перший час не афішували, а вже як підтвердили, то він подав декларацію як чиновник. Подав він її у липні, хоча посаду отримав у травні та, теоретично, мав би відзвітувати до 1 червня. 

Ще цікавий факт – батько Літкевича довгий час був у розшуку, в тому числі міжнародному. І, збіг, коли Літкевича-молодшого помітили поряд із владою, Літкевич-старший з розшукових обліків зник.

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Що було раніше: 17 серпня Національне агентство з запобігання корупції викликало для надання пояснень щодо можливих порушень закону 12 осіб, серед яких начальник управління Офісу генпрокурора Дмитро Літкевич.

Соня Лукашова, Роман Петренко, УП
Теми: Офіс генпрокурораНАЗКдеклараціїкорупція


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