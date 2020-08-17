НАЗК викликало для пояснень нардепа Герегу і чиновника з Офісу генпрокурора

Національне агентство з запобігання корупції викликало для надання пояснень щодо можливих порушень закону 12 осіб, серед яких нардеп Олександр Герега і начальник управління Офісу генпрокурора Дмитро Літкевич.

Джерело: НАЗК у Facebook

Дослівно: "Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються: Олександр Герега, народний депутат України. Запрошується з 18 по 20 серпня (повторно)".

Деталі: Також з цього питання у НАЗК чекають заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Ківерцівського управління ГУ Державної податкової служби у Волинській області Руслана Барабуха.

За несвоєчасне подання декларації для пояснень у НАЗК запросили начальника управління Офісу Генпрокурора Дмитра Літкевича (повторно). Його чекають о 16:00 20 серпня.

А також ексзаступника начальника департаменту Генпрокуратури Костянтина Клименка та екссуддю Олевського райсуду Житомирської області Олександра Стратовича.

Крім того, за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані викликали ексзаступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Інну Мєтєлєву.