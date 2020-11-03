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Арахамія пояснив, чому Рада не розглядає законопроєкт Зеленського

Вівторок, 3 листопада 2020, 22:16
Арахамія пояснив, чому Рада не розглядає законопроєкт Зеленського

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що "жорсткий" законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного суду притримають до "тотального виправлення ситуації", а наразі хочуть почати з "м’якого та відповідального" варіанту.

Джерело: коментар Арахамії, наданий "Українській правді"

Пряма мова Арахамії: "Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайно повернення декларацій. Як свого роду перехідний проєкт, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не розв'язує глобальну проблему.

Президентський же законопроєкт, на мій погляд, ця ініціатива куди більш чітко розставляє акценти та куди більш правильно вирішує ключове завдання відновлення законності - сьогодні на комітеті взагалі не розглядалося. Оскільки, на думку депутатів, це вкрай ефективна виховна зброя, але вона вже для тотального виправлення ситуації.

Додам, що за останні кілька днів по ходу цієї конституційної кризи у нас з'явився цілий арсенал законодавчих ініціатив щодо запобігання подальшим антидержавних рішень КСУ.

Серед цих ініціатив я б відзначив той же законопроєкт про негайне повернення закону про електронне декларування чиновників. Можливий також "процедурний шлях" зі зміни пропорції голосів при прийнятті рішень КСУ або по зміні мінімальної квоти при прийнятті рішень. Або навіть можна змінити бюджетне фінансування КСУ. Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дозволяють до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроєкт про повне перезавантаження КСУ. Але, ще раз підкреслю, сьогодні комітет цей законопроєкт не розглядав ".

Деталі: За його словами, парламент йде за кількома сценаріями. Планується повернути електронні декларації, подати заяву в КС із закликом скласти повноваження, а далі - почнуть працювати над "процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив".

Нагадаємо: 3 листопада Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Президент Володимир Зеленський же вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 

Українська правда

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Теми: Верховна РадаАрахаміяСлуга народуКС
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