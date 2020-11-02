Усунути шкоду від рішення КС: з'явився текст законопроєкту Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підготував законопроєкт, яким пропонується відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, скасовані рішенням Конституційного суду.

Джерело: тексти законопроєкту і пояснювальної записки до нього, які є в розпорядженні Української правди

Дослівно у пояснювальній записці: "Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про запобіганні корупції", якими пропонується відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції…

Метою законопроекту є відновлення положень Закону № 1700–VII ("Про запобіганні корупції") в редакції, що діяла до рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року № 13- р/2020, та створення умов для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері запобігання корупції".

Деталі: Зокрема, пропонується повернути НАЗК такі права:

- одержувати від чиновників інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на агенцію завдань;

- мати автоматизований доступ до систем, реєстрів, банків даних державних органів або органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- вести облік та оприлюднення декларацій;

- здійснювати їх контроль та перевірку;

- здійснювати моніторинг способу життя відносно суб’єктів, на яких поширюється дія закону "Про запобіганні корупції".

При цьому пропонується доручити уряду розробити законопроект про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

Згідно з текстом законопроєкту, він має відновити дію кількох скасованих КС положень закону про запобігання корупції і Кримінального кодексу, що діяли до сумнозвісного рішення Конституційного суду.

Передісторія: Разумков сподівається, що його законопроєкт буде зареєстрований в Раді ще до кінця понеділка і прийнятий на цьому пленарному тижні.

В Раді зареєстровано кілька інших законопроєктів, які також повертають норми по е-деклараціям (але без суддів).

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування

В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".