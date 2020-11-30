Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Англії число нових заражень за час локдауну знизилося на 30%

Понеділок, 30 листопада 2020, 07:18

Кількість заражень коронавірусом впала на 30% під час місячного національного карантину в Англії.

Відповідні результати показало в понеділок великомасштабне дослідження за участі більш ніж 100 000 добровольців, проведене імперським коледжем Лондона і Ipsos MORI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Англія розпочала свій другий карантин 5 листопада, щоб приборкати швидко зростаючі інфекції та захистити свою систему охорони здоров'я. Країна повинна повернутися до регіонального підходу до обмежень з 2 грудня.

Рівень зараження знизився на 30%. Зокрема,  в період з 13 по 24 листопада заразилися 96 осіб на 10 000.

В період з 16 жовтня по 2 листопада було виявлено 130 інфекцій на 10 000 осіб.

"Результати показують, що кількість випадків захворювання зростала в міру того, як країна входила в режим ізоляції, але за цим послідувало зниження, оскільки національні заходи успішно знизили рівень інфікування по всій країні", - йдеться в заяві Департаменту охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон зіткнувся з критикою своєї власної партії у зв'язку з рішенням про локдаун.

Хоча в заяві стверджується, що поширеність захворювання все ще висока, йдеться про різке зниження в декількох районах Північної Англії, які повинні ввести найжорсткіший рівень обмежень на наступному тижні.

Це може призвести до подальших заворушень у консервативній партії Джонсона, де багато законодавців незадоволені системою, яка ставить більше третини населення під далекосяжні обмеження на повсякденне життя.

Теми: коронавірусВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: