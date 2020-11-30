В Англії число нових заражень за час локдауну знизилося на 30%

Кількість заражень коронавірусом впала на 30% під час місячного національного карантину в Англії.

Відповідні результати показало в понеділок великомасштабне дослідження за участі більш ніж 100 000 добровольців, проведене імперським коледжем Лондона і Ipsos MORI, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Англія розпочала свій другий карантин 5 листопада, щоб приборкати швидко зростаючі інфекції та захистити свою систему охорони здоров'я. Країна повинна повернутися до регіонального підходу до обмежень з 2 грудня.

Рівень зараження знизився на 30%. Зокрема, в період з 13 по 24 листопада заразилися 96 осіб на 10 000.

В період з 16 жовтня по 2 листопада було виявлено 130 інфекцій на 10 000 осіб.

"Результати показують, що кількість випадків захворювання зростала в міру того, як країна входила в режим ізоляції, але за цим послідувало зниження, оскільки національні заходи успішно знизили рівень інфікування по всій країні", - йдеться в заяві Департаменту охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон зіткнувся з критикою своєї власної партії у зв'язку з рішенням про локдаун.

Хоча в заяві стверджується, що поширеність захворювання все ще висока, йдеться про різке зниження в декількох районах Північної Англії, які повинні ввести найжорсткіший рівень обмежень на наступному тижні.

Це може призвести до подальших заворушень у консервативній партії Джонсона, де багато законодавців незадоволені системою, яка ставить більше третини населення під далекосяжні обмеження на повсякденне життя.