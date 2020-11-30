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Вісконсин на вимогу Трампа перерахував бюлетені: Байден отримав ще 87 голосів

Понеділок, 30 листопада 2020, 09:08

У двох найбільших округах штату Вісконсин завершили перерахунок бюлетенів на виборах президента, який підтвердив перемогу демократа Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вісконсин є одним із ключових штатів, і Байден переміг там з перевагою в більш ніж 20 000 голосів. Кампанія Трампа подала заяву з вимогою провести перерахунок голосів.

Округ Дейн завершив перерахунок у неділю, за кілька днів після того, як бюлетені перерахували в окрузі Мілуокі.

Перерахунок мало що змінив в остаточній розбивці понад 800 тисяч бюлетенів, поданих у штаті. У підсумку перевага Байдена над Трампом у Вісконсині зросла на 87 голосів.

Перерахунки у двох округах коштували кампанії Трампа в 3 мільйони доларів. 

Байден виграв президентські вибори в США 3 листопада, набравши 306 голосів колегії виборників - набагато більше, ніж 270, необхідних для перемоги.

Байден також випереджає Трампа більш ніж на 6 мільйонів голосів виборців.

Трамп відмовляється визнати поразку. Напередодні він заявив, що Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампБайденвибори
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