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Оголошені перші результати виборів президента США

Середа, 4 листопада 2020, 02:31

За результатами попереднього підрахунку голосів чинний президент США Дональд Трамп лідирує у двох штатах, його опонент від Демократичної партії Джо Байден – в одному. 

Джерело: "Голос Америки", Bloomberg 

Деталі: Республіканці на чолі із Трампом здобувають підтримку у штатах Індіана та Кентуккі. Індіана та Кентуккі – штати, які зазвичай голосують за республіканців. 

Демократи здобувають перемогу у штаті Вермонт, де вони традиційно виграють. 

Чинного президента підтримали 58,7% виборців у штаті Кентуккі та 57,9% – в Індіані. За Байдена проголосували 68,5% мешканців штату Вермонт. Наразі там порахували близько 23% бюлетенів, в Індіані – близько 44%, в Кентуккі – майже 60%.

Індіана має 11 голосів в Колегії виборників, Кентуккі – 8, Вермонт – 3. 

Довідка: У США можливо набрати більшість голосів, але не стати президентом, бо голоси рахуються не напряму, а за допомогою механізму виборників. І найцікавіше – навіть після підрахунку голосів частина виборників має змогу проголосувати за іншого кандидата.

Кожен штат має свою квоту виборників, яка дорівнює кількості членів обох палат Конгресу від даного штату. Штат із найбільшою кількістю населення, Каліфорнія, має найбільшу кількість голосів у колегії – 55 з 538. Сім найменших – мають по три виборники, але у перерахунку на кількість населення у них – найбільше голосів.

Саме члени колегії – а не звичайні громадяни – зрештою обирають нового президента США.

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

Теми: СШАТрампБайденвибори


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