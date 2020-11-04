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Вибори в США: Байден відривається від Трампа. Оновлюється

Середа, 4 листопада 2020, 07:09
Вибори в США: Байден відривається від Трампа. Оновлюється

За результатами попереднього підрахунку, кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента, представника Республіканської партії, Дональда Трампа, проте у будь-який момент результати можуть змінитись через ключові штати. 

Джерело: "Голос Америки", Politico

Деталі: Республіканці на чолі із Трампом мають підтримку у штатах:

  • Індіана (11),
  • Кентуккі (8),
  • Оклахома (7),
  • Південна Дакота (3),
  • Небраска (2),
  • Міссурі (10),
  • Арканзас (6),
  • Теннесі (11),
  • Алабама (9),
  • Південна Кароліна (9),
  • Західна Вірджинія (5),
  • Айдахо (4),
  • Вайомінг (3),
  • Юта (6),
  • Північна Дакота (3),
  • Луїзіана (8),
  • Монтана (3)
  • Айова (6)
  • Техас (38)
  • Флоріда (29)
  • Міссісіпі (6),
  • Огайо (18),
  • Канзас (6). 

 

Представник демократів здобуває перемогу у штатах:

  • Нью-Йорк (29),
  • Вермонт (3),
  • Массачусетс (11),
  • Делавер (3),
  • Нью-Джерсі (14),
  • Меріленд (10),
  • Колумбія (3),
  • Вашингтон (12),
  • Орегон (7),
  • Каліфорнія (55),
  • Нью-Мексико (5),
  • Колорадо (9),
  • Коннектикут (7),
  • Іллінойс (20),
  • Вірджинія (13),
  • Нью-Гемпшир (4),
  • Гаваї (4);
  • Арізона (11)
  • Мен (2)
  • Вісконсин (10);
  • Мічиган (16) (Останній доданий штат)

Водночас згідно з даними видання Politico, станом на 01:00 за Києвом:

 
графіка Сергія Корнієнка

Довідка: У США можливо набрати більшість голосів, але не стати президентом, бо голоси рахуються не напряму, а за допомогою механізму виборників. І найцікавіше – навіть після підрахунку голосів частина виборників має змогу проголосувати за іншого кандидата.

Кожен штат має свою квоту виборників, яка дорівнює кількості членів обох палат Конгресу від даного штату. Штат із найбільшою кількістю населення, Каліфорнія, має найбільшу кількість голосів у колегії – 55 з 538. Сім найменших – мають по три виборники, але у перерахунку на кількість населення у них – найбільше голосів.

Саме члени колегії – а не звичайні громадяни – зрештою обирають нового президента США.

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАТрампБайденвибори
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