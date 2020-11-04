Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна займає 9-ту позицію в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19

Середа, 4 листопада 2020, 05:31

За минулу добу в державах Європи підтвердили майже 240 тисяч випадків коронавірусу. Україна у цьому списку займає 9 позицію.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: За кількістю жертв за добу Україна посіла 8 місце серед європейських країн, де загалом померло 3858 хворих на COVID-19. Лідерами в Європі за новими випадками коронавірусу є Франція (36 тисяч), Італія (28 тисяч) та Велика Британія (20 тисяч). Окрім того, близько 19 тисяч хворих зафіксували в Іспанії та Польщі. 

За цей же період у всьому світі виявили понад 484 тисячі випадків захворювання. Загинула від ускладень 8201 особа. 

 

Серед всіх держав світу прикру першість за темпами поширення коронавірусу продовжує тримати США (майже 95 тисяч) та Індія (46 тисяч). 

Наразі на COVID-19 хворіє 12,2 млн осіб, вилікувались – 34,3 млн, померли від ускладнень – 1,2 млн.  

Знати більше: COVID-19 в Украні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено з 4:43Перші результати виборів: Байден випереджає Трампа

Зеленський не міг не знати, що КС готує скандальне рішення – Богдан

ВідеоДобро перемагає – Марків після виходу із в’язниці

Чиновника Офісу генпрокурора визнали винним у корупції

Новини 3 листопада: посилення карантину, виправдання Марківа

фото, відео, оновленоНацгвардійця Марківа виправдали, він повертається в Україну

Усі новини...
коронавірус
Вовк, якого розшукує НАБУ, на самоізоляції через зараження коронавірусом – ОАСК
Очільниця делегації Верховної Ради у ПАРЄ заразилася COVID-19
Очільник Мінекології заразився коронавірусом
Останні новини
06:25
Трамп переміг Байдена у першому ключовому штаті - Флориді
06:20
Оновлено з 4:43Перші результати виборів: Байден випереджає Трампа
06:02
Зеленський не міг не знати, що КС готує скандальне рішення – Богдан
05:54
Екзитпол: підтримка Байдена латиноамериканцями у ключових штатах помітно впала
05:31
Україна займає 9-ту позицію в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19
04:51
Сенатором штату США вперше в історії обрали трансгендера
04:21
Посол Британії про звільнення Марківа: Справедливість є
03:27
ВідеоПів мільйона для "Великого будівництва" – на хабарі спіймали чиновників Закарпаття
01:50
У Харкові порахували 100% протоколів: Кернес втретє очолить місто
01:13
ВідеоДобро перемагає – Марків після виходу із в’язниці
Усі новини...