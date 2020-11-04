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Україна займає 9-ту позицію в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19

Середа, 4 листопада 2020, 04:31
Україна займає 9-ту позицію в Європі за добовою захворюваністю на COVID-19

За минулу добу в державах Європи підтвердили майже 240 тисяч випадків коронавірусу. Україна у цьому списку займає 9 позицію.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: За кількістю жертв за добу Україна посіла 8 місце серед європейських країн, де загалом померло 3858 хворих на COVID-19. Лідерами в Європі за новими випадками коронавірусу є Франція (36 тисяч), Італія (28 тисяч) та Велика Британія (20 тисяч). Окрім того, близько 19 тисяч хворих зафіксували в Іспанії та Польщі. 

За цей же період у всьому світі виявили понад 484 тисячі випадків захворювання. Загинула від ускладень 8201 особа. 

 

Серед всіх держав світу прикру першість за темпами поширення коронавірусу продовжує тримати США (майже 95 тисяч) та Індія (46 тисяч). 

Наразі на COVID-19 хворіє 12,2 млн осіб, вилікувались – 34,3 млн, померли від ускладнень – 1,2 млн.  

Знати більше: COVID-19 в Украні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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