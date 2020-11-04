Трамп заявив про спробу вкрасти "велику перемогу", Байден - що "ще не кінець"

Кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і Джозеф Байден висловили впевненість у своїй перемозі на виборах, чинний президент також припустив спробу "вкрасти" його результат.

Джерело: Twitter Трампа, AFP

Пряма мова Трампа: "Сьогодні ввечері я зроблю заяву. Велика перемога!

Ми великі, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити. Голоси не можуть бути зараховані після завершення голосування!".

Деталі: Twitter позначив пост Трампа про спробу "вкрасти вибори" як сумнівне твердження, яке може ввести в оману щодо виборчого процесу.

Пост Трампа з'явився після заяви Байдена в рідному штаті Делавер про те, що він передбачає перемогу, зокрема, в Арізоні, Мічигані, Пенсільванії та Вісконсині - всіх штатах, що були за Трампа в 2016 році.

Пряма мова Байдена: "Ми вважаємо, що ми на шляху до перемоги на цих виборах. Це ще не кінець, поки не будуть підраховані всі голоси. Не моя справа і не справа Дональда Трампа говорити, хто переміг на цих виборах".

Довідка: Чинний президент США раніше заявляв, що розсилка бюлетенів поштою - це спосіб обдурити на виборах.

Очікується, що бюлетені, надіслані поштою через проблеми зі здоров'ям під час епідемії Covid-19, будуть на користь Байдена, а в деяких штатах підрахунок проводився пізніше.

За результатами попереднього підрахунку, кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента, представника Республіканської партії Дональда Трампа, проте у будь-який момент результати можуть змінитись через ключові штати.

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