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Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу

Середа, 4 листопада 2020, 07:55
Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу
Коронавірус у регіонах

3 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 524 особам, померли 199 хворих, одужали 7 536 пацієнтів - це два антирекорди і рекорд.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Найгірша ситуація минулої доби була у таких регіонах: 

Київ - 856 нових випадків і 17 летальних. До того ж, у Київській області - 383 нових випадки і 14 смертей.

Харківська область - 850 нових випадків, 9 летальних.

Одеська область - 547 нових випадків, 7 летальних. 

Хмельницька область - 511 нових випадків, 2 летальних. 

Львівська область - 505 нових випадків і 20 летальних.  

 
covid19.rnbo.gov.ua

Загалом за час пандемії коронавірус в Україні виявили у 420 617 осіб, з них 7 731 хворий помер, а 176 404 пацієнти одужали. 

Зараз коронавірусну хворобу мають 236 482 жителі України. 

 
pravda.com.ua

Нагадаємо: За даними "Української правди", з наступного тижня в Україні можуть посилити карантинні обмеження: розглядають варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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