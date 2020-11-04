Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу
3 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 524 особам, померли 199 хворих, одужали 7 536 пацієнтів - це два антирекорди і рекорд.
Джерело: дані РНБО та МОЗ
Деталі: Найгірша ситуація минулої доби була у таких регіонах:
Київ - 856 нових випадків і 17 летальних. До того ж, у Київській області - 383 нових випадки і 14 смертей.
Харківська область - 850 нових випадків, 9 летальних.
Одеська область - 547 нових випадків, 7 летальних.
Хмельницька область - 511 нових випадків, 2 летальних.
Львівська область - 505 нових випадків і 20 летальних.
Загалом за час пандемії коронавірус в Україні виявили у 420 617 осіб, з них 7 731 хворий помер, а 176 404 пацієнти одужали.
Зараз коронавірусну хворобу мають 236 482 жителі України.
Нагадаємо: За даними "Української правди", з наступного тижня в Україні можуть посилити карантинні обмеження: розглядають варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.