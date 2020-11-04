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Богдан: Монобільшість юридично є, а фактично – ні

Середа, 4 листопада 2020, 09:38

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що монобільшість у Верховній Раді існує лише юридично, а фактично її вже немає.

Джерело: Богдан в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Юридично, так (існує монобільшість – ред.). А фактично – ні".

Деталі: На запитання, чи може "Слуга народу" створити коаліцію з кимось, Богдан сказав, що не бачить, як вона може бути створена. На його думку, "СН" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.

Водночас Богдан не вважає, що президент згоден буде співпрацювати з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, або з ОПЗЖ.

Ексглава ОПУ вважає, що якщо коаліція і можлива, то з "Батьківщиною", "Довірою", "За майбутнє".

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Передісторія:

  • Після обрання нардепами "слуги народу" голосували за всі законопроєкти дуже оперативно і фактично одностайно.
  • Але поступово ситуація з голосуванням монобільшості кардинально змінилась – у президентській політсилі, яка налічує 254 особи, уже не завжди можуть зібрати необхідні для прийняття законів 226 голосів.

Українська правда
Теми: БогданВерховна РадаСлуга народу


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