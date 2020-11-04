Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан: Монобільшість юридично є, а фактично – ні

Середа, 4 листопада 2020, 08:38

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що монобільшість у Верховній Раді існує лише юридично, а фактично її вже немає.

Джерело: Богдан в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Юридично, так (існує монобільшість – ред.). А фактично – ні".

Деталі: На запитання, чи може "Слуга народу" створити коаліцію з кимось, Богдан сказав, що не бачить, як вона може бути створена. На його думку, "СН" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.

Водночас Богдан не вважає, що президент згоден буде співпрацювати з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, або з ОПЗЖ.

Ексглава ОПУ вважає, що якщо коаліція і можлива, то з "Батьківщиною", "Довірою", "За майбутнє".

Читайте також: Бунт на кораблі. Як "Слуга народу" пішла проти волі Зеленського і Богдана 

Передісторія:

  • Після обрання нардепами "слуги народу" голосували за всі законопроєкти дуже оперативно і фактично одностайно.
  • Але поступово ситуація з голосуванням монобільшості кардинально змінилась – у президентській політсилі, яка налічує 254 особи, уже не завжди можуть зібрати необхідні для прийняття законів 226 голосів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданВерховна РадаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: