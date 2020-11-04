Богдан: Монобільшість юридично є, а фактично – ні

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що монобільшість у Верховній Раді існує лише юридично, а фактично її вже немає.

Джерело: Богдан в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Юридично, так (існує монобільшість – ред.). А фактично – ні".

Деталі: На запитання, чи може "Слуга народу" створити коаліцію з кимось, Богдан сказав, що не бачить, як вона може бути створена. На його думку, "СН" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.

Водночас Богдан не вважає, що президент згоден буде співпрацювати з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, або з ОПЗЖ.

Ексглава ОПУ вважає, що якщо коаліція і можлива, то з "Батьківщиною", "Довірою", "За майбутнє".

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