Богдан: Монобільшість юридично є, а фактично – ні
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що монобільшість у Верховній Раді існує лише юридично, а фактично її вже немає.
Джерело: Богдан в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Юридично, так (існує монобільшість – ред.). А фактично – ні".
Деталі: На запитання, чи може "Слуга народу" створити коаліцію з кимось, Богдан сказав, що не бачить, як вона може бути створена. На його думку, "СН" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.
Водночас Богдан не вважає, що президент згоден буде співпрацювати з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, або з ОПЗЖ.
Ексглава ОПУ вважає, що якщо коаліція і можлива, то з "Батьківщиною", "Довірою", "За майбутнє".
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Передісторія:
- Після обрання нардепами "слуги народу" голосували за всі законопроєкти дуже оперативно і фактично одностайно.
- Але поступово ситуація з голосуванням монобільшості кардинально змінилась – у президентській політсилі, яка налічує 254 особи, уже не завжди можуть зібрати необхідні для прийняття законів 226 голосів.