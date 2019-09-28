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Стефанчук каже, що "турборежим" Ради скоро закінчиться

Субота, 28 вересня 2019, 04:28

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на наступному тижні парламент може перейти до звичайного режиму розгляду законів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Стефанчука, партія "Слуга народу" одразу попереджувала колег по парламенту про плани прийняти у пришвидшеному режимі підготовлений пакет законопроектів, які необхідні для перезапуску влади та розвитку економіки.

Також він додав, що наступного тижня Рада планує розглянути законопроекти про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та про викривачів корупції. 

Пряма мова: "Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити "турборежим" і перейти в нормальний режим роботи", – передає "Інтерфакс" з посиланням на ефір телеканалу "Інтер".

Знати більше: Бунт на кораблі. Як "Слуга народу" пішла проти волі Зеленського і Богдана 

Нагадаємо:

  • 9 вересня Верховна Рада вирішила працювати у сесійному режимі 2 тижні поспіль.

Українська правда

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Теми: Верховна Радазаконодавство
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