Стефанчук каже, що "турборежим" Ради скоро закінчиться

976 переглядів
Субота, 28 вересня 2019, 04:28

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на наступному тижні парламент може перейти до звичайного режиму розгляду законів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Стефанчука, партія "Слуга народу" одразу попереджувала колег по парламенту про плани прийняти у пришвидшеному режимі підготовлений пакет законопроектів, які необхідні для перезапуску влади та розвитку економіки.

Також він додав, що наступного тижня Рада планує розглянути законопроекти про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та про викривачів корупції. 

Пряма мова: "Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити "турборежим" і перейти в нормальний режим роботи", – передає "Інтерфакс" з посиланням на ефір телеканалу "Інтер".

Знати більше: Бунт на кораблі. Як "Слуга народу" пішла проти волі Зеленського і Богдана 

Нагадаємо:

  • 9 вересня Верховна Рада вирішила працювати у сесійному режимі 2 тижні поспіль.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
САП повідомила про підозру колишньому нардепу Березкіну 27 вересня 2019, 18:24
Без "поправок Лозового". Чому скасування депутатської недоторканності неможливе без змін до КПК 27 вересня 2019, 08:00
У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів 26 вересня 2019, 11:30
Усі новини
Головні новини
Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку
"Укроборонпром" повернув контроль над "Укрспецекспортом"
САП повідомила про підозру колишньому нардепу Березкіну
Ініціатор імпічменту Трампу припустила, що до скандалу з Україною причетна Росія
Усі новини
їжа

Як португальські паштейші смачно приживаються в Україні

Фото

Ляльки, які можуть бути і дівчинкою, і хлопчиком

Досвід

Як скролити соцмережі з користю