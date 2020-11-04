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Рада зробила крок до жорсткішого покарання за атаки на журналістів 

Середа, 4 листопада 2020, 12:42

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів"

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Законопроєкт №3633 у першому читанні підтримали 4 листопада 305 народних депутатів. 

Цей законопроект пропонує збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу України, а також викласти в новій редакції ч. 4-ту ст. 345-1 ККУ, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.

Українська правда
Теми: Верховна РадаЗМІзаконодавствосвобода слова


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