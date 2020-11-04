Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Столична прокуратура забрала землю в охоронців Медведчука

Середа, 4 листопада 2020, 13:09

Столична прокуратура повернула громаді міста землю на Трухановому острові вартістю 25 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Господарський суд міста Києва 3 листопада у повному обсязі задовольнив позов прокуратури.

Мова йде про понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова, яку за даними розслідування Bihus.info, захопили соратники співголови "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм, перекривши доступ до Дніпра.

Правоохоронці встановили факт незаконного зайняття та використання юридичною особою земельної ділянки комунальної форми власності без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

На земельній ділянці площею 1,16 га зловмисники встановили паркан та низку будівель та споруд. Спеціалісти органів місцевого самоврядування на територію ділянки не допускалися, доступ до неї обмежений.

У зв’язку з цим, прокуратура столиці у 2019 році звернулась до господарського суду міста з позовною заявою про зобов’язання відповідача повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши її від розміщеного майна.

Українська правда
Теми: КиївпрокуратураземляМедведчук


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...

Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ

Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий

Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу

Усі новини...
Київ
У столичного бізнесмена вимагали 700 тисяч і погрожували підірвати авто
У Києві антирекорд хворих на COVID – 856 людей за добу
У Києві накрили канал збуту фальшивих доларів
Останні новини
14:26
Швеція ввела у ресторанах правило "не більше 8" за столом
14:18
Кабмін погодився, щоб Зеленський звільнив трьох голів ОДА після виборів 
14:15
Радник Єрмака пояснив, за що звільнили Трофімова
14:03
Уряд Данії самоізолюється через коронавірус в одного з міністрів
14:02
У Швейцарії вперше більше 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
14:01
Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...
13:59
фото, відеоМарків прилетів в Україну і поспішив на зустріч з Зеленським
13:36
Вакциновані від грипу пацієнти рідше потрапляють в лікарню з COVID-19 – дослідження
13:34
Комендантська година і напів локдаун: Італія посилила карантин
13:32
Земреформа: у КС показали проект рішення з тлумаченням земельних статей Конституції
Усі новини...