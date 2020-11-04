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Столична прокуратура забрала землю в охоронців Медведчука

Середа, 4 листопада 2020, 12:09
Столична прокуратура забрала землю в охоронців Медведчука

Столична прокуратура повернула громаді міста землю на Трухановому острові вартістю 25 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Господарський суд міста Києва 3 листопада у повному обсязі задовольнив позов прокуратури.

Мова йде про понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова, яку за даними розслідування Bihus.info, захопили соратники співголови "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм, перекривши доступ до Дніпра.

Правоохоронці встановили факт незаконного зайняття та використання юридичною особою земельної ділянки комунальної форми власності без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

На земельній ділянці площею 1,16 га зловмисники встановили паркан та низку будівель та споруд. Спеціалісти органів місцевого самоврядування на територію ділянки не допускалися, доступ до неї обмежений.

У зв’язку з цим, прокуратура столиці у 2019 році звернулась до господарського суду міста з позовною заявою про зобов’язання відповідача повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши її від розміщеного майна.

Українська правда

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Теми: КиївпрокуратураземляМедведчук
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