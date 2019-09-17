ЗМІ: Охоронці Медведчука захопили територію на Трухановому острові

Соратники народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм", захопили територію на Трухановому острові у Києві, перекривши доступ до Дніпра.

Джерело: розслідування Bihus.info.

Деталі: Загалом "Шторм" зайняв понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова. Ділянка огороджена високим парканом, який і закриває доступ до берега.

І це не єдине порушення законодавства, йдеться у розслідуванні, Труханів острів - рекреаційна зона. Тут заборонено зведення приватних споруд.

Але на зайнятій ділянці знаходяться двоповерхова житлова споруда, спортмайданчик і брезентовий намет, на кшталт військового. На території постійно перебуває з десяток охоронців.

Фірма "Шторм" належить соратникам Віктора Медведчука по його політичному руху "Український вибір" - Івану Бойченко і Віктору Чорному. Останній також став однопартійцем Медведчука і цього року разом з ним став депутатом Верховної Ради.

"Шторм" протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілого ряду їхніх об’єктів нерухомості по всій країні.

Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії журналістам знайти не вдалося.

За словами самого Чорного, "Шторм" просто охороняє на Трухановому острові "якийсь об’єкт":

"Там є договір з власниками цього об'єкта, ми просто охороняємо. А тренувальна база – там немає тренувальної бази, тому що тренувальна база – це коли постійно тренування відбуваються, а там не відбуваються постійно", - заявив він.

Чорний відмовився відповісти на питання, що саме там охороняють його співробітники.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що ділянка обліковується за районною громадською організацією "Клуб Козак".

Ще у 2014-ому ця організація намагалась через суд довести право власності на старі радянські споруди спортивно-оздоровчого комплексу, але суд у такому проханні відмовив, бо громадська організація не змогла довести, що добросовісно заволоділа цим майном.

Як з’ясували журналісти ця ж громадська організація допомогла Віктору Медведчуку на початку 2000-х отримати близько 10 гектарів заповідної зони на березі Дніпра.

Громадська організація "Клуб Козак" попрохала гектари національного парку Білоозерський в Переяславі-Хмельницькому під свою статутну діяльність, в результаті десятки тисяч квадратів природоохоронного значення опинились у користуванні ТОВ "Терра-Інвест", яка належить Віктору Медведчуку.

Потім фірма перепродала землю компанії біглого ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка "Голдвейн". Згодом там з'явилося угіддя "Хантер Хаус" з готелем, вертолітним майданчиком, власною церквою і приватним зоопарком. Саме там після втечі ексміністра знайшли ведмедів, і двох рідкісних амурських тигрів.

Керує районною громадською організацією "Клуб Козак" Ян Марченко. У минулому він - помічник народного депутата Тараса Козака, однопартійця і бізнес партнера Віктора Медведчука.

Сам Марченко був співвласником щонайменше 4 аграрних компаній, часткою яких у 2017-ому році стала володіти дружина Віктора Медведчука - Оксана.

Окрім того, згідно з фінансовими звітами партій, саме ця людина пожертвувала політсилі "За життя" більше півтора мільйонів гривень. Але за словами, Віктора Медведчука, ані громадської організації, ані її керівника він так і не пригадав.

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