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Алієв заявив, що армія Азербайджану звільнила ще 7 поселень в Карабасі

Середа, 4 листопада 2020, 17:03
Алієв заявив, що армія Азербайджану звільнила ще 7 поселень в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль ще семи населених пунктів у Нагірному Карабаху.

Джерело: Алієв у Twitter

Пряма мова Алієва: "Переможна армія Азербайджану звільнила від окупації села Мірек, Кавдар Джебраїльський району, села Мешедіісмаїлли, Шафібейлі Зангіланского району, села Башарат, Гаракішиляр, Гараджалли Губадлінського району".

Передісторія:

  • Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.
  • Зі свого боку, Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, попри три спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я". Сторони конфлікту зазнають втрат у живій силі і техніці.

Українська правда

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Теми: Нагірний КарабахАзербайджанАлієв
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