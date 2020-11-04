Алієв заявив, що армія Азербайджану звільнила ще 7 поселень в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль ще семи населених пунктів у Нагірному Карабаху.

Джерело: Алієв у Twitter

Пряма мова Алієва: "Переможна армія Азербайджану звільнила від окупації села Мірек, Кавдар Джебраїльський району, села Мешедіісмаїлли, Шафібейлі Зангіланского району, села Башарат, Гаракішиляр, Гараджалли Губадлінського району".

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