Алієв заявив, що армія Азербайджану звільнила ще 7 поселень в Карабасі
Середа, 4 листопада 2020, 17:03
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль ще семи населених пунктів у Нагірному Карабаху.
Джерело: Алієв у Twitter
Пряма мова Алієва: "Переможна армія Азербайджану звільнила від окупації села Мірек, Кавдар Джебраїльський району, села Мешедіісмаїлли, Шафібейлі Зангіланского району, села Башарат, Гаракішиляр, Гараджалли Губадлінського району".
Передісторія:
- Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.
- Зі свого боку, Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
- Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, попри три спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я". Сторони конфлікту зазнають втрат у живій силі і техніці.
Українська правда