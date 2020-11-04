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COVID-19: В Ужгороді на 100% заповнені всі лікарні

Середа, 4 листопада 2020, 18:43

В Ужгороді усі лікарні заповнені на 100% і хворих на COVID ужгородців розвозять в інші міста області.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ Вікторія Тимчик під час брифінгу

Пряма мова Петрова: "Місто Ужгород має 4 заклади охорони здоров’я, які приймають зі всієї області хворих та інфікованих, які потребують госпіталізації… У них в рамках фонду, який був виділений, на 100% заповнене все, в тому числі й центральна міська клінічна лікарня, тому ужгородців вимушені транспортувати в інші лікарні (поза містом – ред.), які ще мають ліжкофонд – це Свалява, Виноградів, Мукачево, але й там вже закінчуються місця".

Деталі: Він зазначає, що Ужгород входить у такий пік, коли не зможе навіть виконати критерії МОЗу – щоб хворих на COVID-19 розвозили у лікарні в межах 60 хвилин.

Петров зазначив, що протягом дня 3 листопада в Закарпатській області захворіли 283 людини.

Тим часом епідеміолог Тимчик зазначила, що в регіоні наразі один з найбільших показників смертності від коронавірусу в Україні.

Нагадаємо: 3 листопада Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу: діагноз COVID-19 підтвердили 9 524 особам, померли 199 хворих, одужали 7 536 пацієнтів - це два антирекорди та рекорд.

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяУжгородкоронавірус


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