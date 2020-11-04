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ЗСУ обстріляли безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування

Середа, 4 листопада 2020, 19:46

У районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці  його збили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Від початку доби 4 листопада зафіксовано три порушення "тиші". Збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили перемир’я поблизу Новолуганського, застосувавши автоматичний станковий гранатомет. Неподалік Гнутового противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У Шумів зафіксовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування – наші захисники збили ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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