Україна може долучитися до виробництва вакцини AstraZeneca – МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз обговорили питання про ймовірність виробництва вакцини на українських потужностях.
Джерело: Степанов у Facebook
Пряма мова Степанова: "МОЗ на постійному зв’язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено вже найближчим часом.
Ми також розглядаємо можливість долучити українські потужності до виробництва цієї вакцини".
Деталі: Степанов очікує, що Україна отримає вакцину однією з перших.
Довідково: До фінальної стадії досліджень Оксфорд і AstraZeneca хочуть залучити до 50 000 волонтерів і додати в країни-учасниці Японію і Росію.
AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19.
30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Великобританія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.
Що було раніше: AstraZeneca припиняла випробування у зв'язку з хворобою одного з волонтерів в Британії. Симптоми потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини.
Однак у вересні AstraZeneca відновила випробування.
21 жовтня один з учасників випробувань вакцини AstraZeneca, помер в Бразилії.