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Україна може долучитися до виробництва вакцини AstraZeneca – МОЗ

Середа, 4 листопада 2020, 22:35

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз обговорили питання про ймовірність виробництва вакцини на українських потужностях.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова Степанова: "МОЗ на постійному зв’язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено вже найближчим часом.

Ми також розглядаємо можливість долучити українські потужності до виробництва цієї вакцини".

Деталі: Степанов очікує, що Україна отримає вакцину однією з перших.

Довідково: До фінальної стадії досліджень Оксфорд і AstraZeneca хочуть залучити до 50 000 волонтерів і додати в країни-учасниці Японію і Росію.

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19.

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Великобританія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.

Що було раніше: AstraZeneca припиняла випробування у зв'язку з хворобою одного з волонтерів в Британії. Симптоми потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини.

Однак у вересні AstraZeneca відновила випробування.

21 жовтня один з учасників випробувань вакцини AstraZeneca, помер в Бразилії.

Українська правда
Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус


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