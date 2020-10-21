У Бразилії помер учасник випробування вакцини AstraZeneca

Один з учасників випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, помер в Бразилії.

Джерело: Reuters з посиланням на Орган охорони здоров'я Бразилії Anvisa

Деталі: Оксфорд заявив, що випробування продовжуватиметься. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило Reuters, що випробування припинили б, якби померлий доброволець отримав вакцину від COVID-19. Але чоловік отримував плацебо.

28-річний доброволець з Ріо-де-Жанейро помер 15 жовтня. Причиною стали ускладнення через COVID-19.

Anvisa не надала ніяких додаткових подробиць, пославшись на конфіденційність медичних даних учасників випробувань. Компанія AstraZeneca відмовилася від коментарів.

Довідково: До фінальної стадії досліджень Оксфорд і AstraZeneca хочуть залучити до 50 000 волонтерів і додати в країни-учасниці Японію і Росію.

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19.

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Великобританія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.

Що було раніше: AstraZeneca припиняла випробування в зв'язку з хворобою одного з волонтерів в Британії. Симптоми потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини.

Однак у вересні AstraZeneca відновила випробування.