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Степанов: Щоб ввести комендантську годину потрібно вводити надзвичайний стан

Середа, 4 листопада 2020, 23:58
Степанов: Щоб ввести комендантську годину потрібно вводити надзвичайний стан

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що введення комендантської години можливе тільки після відповідного розпорядження президента і Ради національної безпеки.

Джерело: етер на телеканалі "Україна 24"

Пряма мова: "Ми не розглядаємо таку необхідність (призупинення роботи громадського транспорту), я маю на увазі, якщо ми говоримо цілком по країні".

Щодо можливості запровадження повного локдауну, міністр наголосив, що це не важко, але потрібно знайти баланс:

"І ми повинні зважувати, знайти баланс з точки захисту, з іншого боку - з точки зору роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на три тижні, місяць, а потім виходити знову - це означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи".

За словами міністра, введення комендантської години поки також не планується:

"Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього - рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді".

Що передувало: 4 листопада поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомили, що в уряді вже з понеділка планують значно посилити карантинні обмеження.

Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинштрафи
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