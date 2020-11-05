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Підрахунок голосів в Філадельфії був абсолютно незаконним — адвокат Трампа Джуліані

Четвер, 5 листопада 2020, 00:47
Підрахунок голосів в Філадельфії був абсолютно незаконним — адвокат Трампа Джуліані

Особистий адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що підрахунок голосів у Філадельфії, штат Пенсільванія був "абсолютно незаконним".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На жаль, мені шкода це говорити про своє рідне місто, у Філадельфії є ​​репутація міста з шахрайством на виборах".

За його словами, підрахунок голосів у Філадельфії був "абсолютно незаконним" і "еліта намагається вкрасти ці вибори".

Деталі: Особистий адвокат Трампа зазначив, що збирається з'ясувати, "скільки мертвих людей проголосувало тут".

Довідка: Від штату Пенсільванія в Колегію виборників будуть направлені 20 осіб.

У США можливо набрати більшість голосів, але не стати президентом, бо голоси рахуються не напряму, а за допомогою механізму виборників. І найцікавіше – навіть після підрахунку голосів частина виборників має змогу проголосувати за іншого кандидата.

Кожен штат має свою квоту виборників, яка дорівнює кількості членів обох палат Конгресу від даного штату. Штат із найбільшою кількістю населення, Каліфорнія, має найбільшу кількість голосів у колегії – 55 з 538. Сім найменших – мають по три виборники, але у перерахунку на кількість населення у них – найбільше голосів.

Саме члени колегії – а не звичайні громадяни – зрештою обирають нового президента США.

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

Теми: СШАвибори
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