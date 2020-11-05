Литва закликала Лукашенка зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції"
Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції", яка розташована біля литовського кордону.
Джерело: МЗС Литви
Дослівно: "Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі або Литви, а й для всієї Європи. Ми наполегливо рекомендуємо Білорусі призупинити запуск АЕС до тих пір, поки не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги".
Довідка: Першу в Білорусі АЕС будують із 2011 року за 18 км від білоруського міста Островець і за 50 км від литовської столиці Вільнюс. Основний партнер Білорусі в проекті – російська компанія "Атомстройекспорт", субпостачальниками виступають білоруські виробничі організації.
За радянських часів, у 1983 році, біля Мінська почали будувати АТЕЦ, але після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році від цієї ідеї відмовилися під тиском громадськості. В Руденську побудували зрештою ТЕЦ,
Будівництво АЕС поблизу Островця й Вільнюса не задовольняє Литву.
Що передувало: Після довгих переговорів Литві, Латвії та Естонії, які раніше домовилися про бойкот електроенергії з Білорусі після запуску там білоруської атомної електростанції, вдалося виробити загальну методику з торгівлі електроенергією.