Литва закликала Лукашенка зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції"

Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції", яка розташована біля литовського кордону.

Джерело: МЗС Литви

Дослівно: "Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі або Литви, а й для всієї Європи. Ми наполегливо рекомендуємо Білорусі призупинити запуск АЕС до тих пір, поки не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги".