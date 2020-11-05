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Литва закликала Лукашенка зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції"

Четвер, 5 листопада 2020, 05:03

Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції", яка розташована біля литовського кордону.

Джерело: МЗС Литви

Дослівно: "Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі або Литви, а й для всієї Європи. Ми наполегливо рекомендуємо Білорусі призупинити запуск АЕС до тих пір, поки не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги".

Теми: Білорусь


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