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Країни Балтії домовились про методику бойкоту електроенергії з Білоруської АЕС

П'ятниця, 25 вересня 2020, 19:40

Після довгих переговорів Литві, Латвії та Естонії, які раніше домовилися про бойкот електроенергії з Білорусі після запуску там білоруської атомної електростанції, вдалося виробити загальну методику з торгівлі електроенергією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Електропередавальна компанія Litgrid повідомила, що в методику включено положення, що електроенергія, що імпортується на ринок країн Балтії, повинна мати докази свого походження, що підтверджують, що вона вироблена не в Білорусі.

Литва також інформувала Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) про те, що з наступного року не постачатиме Білорусі резерв електроенергії в 100 мегават, передбачений за угодою БРЕЛЛ. Це пов'язано із завершенням будівництва Білоруської АЕС (БелАЕС) в Островці. Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас сказав, що інформував про це гендиректора організації Рафаеля Гроссі.

До кінця вересня про це буде поінформований і Мінськ, попередження якому з цього питання висилалися і раніше.

"З приводу відмови від резерву в 100 мегават: з нового року Litgrid не надаватиме такий резерв білоруській станції, оскільки саме в угоді з цього приводу є додатковий протокол. Ми вже раніше попереджали Білорусь офіційно. Також юридично ми повинні це зробити до кінця вересня-Litgrid це ще зробить ", - сказав Вайчюнас.

Цей резерв Литва зобов'язалася надавати за договором про пострадянське енергетичне кільце БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Литва і Латвія), з якого вийде до 2025 року.

За словами міністра, глава МАГАТЕ поінформована про це, щоб уникнути можливих непорозумінь у майбутньому.

На цьому тижні Державна інспекція з безпеки атомної енергетики Литви заявила, що Білорусь повинна зупинити роботи по запуску першого реактора Білоруської АЕС в Островці, будівництво якої завершується, поки не будуть вирішені проблеми безпеки станції. Балтійські країни готуються блокувати потрапляння електроенергії з БелАЕС на їхні ринки, а всі технічні рішення планується підготувати в жовтні. Литва критикує безпеку проєкту АЕС і готова бойкотувати електроенергію з цієї станції. Тим часом, Білорусь відкидає критику.



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