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Ворожий дрон скинув гранату на українського бійця

Четвер, 5 листопада 2020, 16:04

5 листопада вдень внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил.

Джерело: офіційний телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі

Деталі: Військовому надано медичну допомогу, стан бійця задовільний.

Українська сторона СЦКК направила з цього приводу письмову ноту до СММ ОБСЄ.

Українська делегація в ТКГ зазначає: "Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями".

Українська правда
Теми: Донбаснадзвичайна подіяОРДЛО


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