Ворожий дрон скинув гранату на українського бійця
Четвер, 5 листопада 2020, 15:04
5 листопада вдень внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17 отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил.
Джерело: офіційний телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі
Деталі: Військовому надано медичну допомогу, стан бійця задовільний.
Українська сторона СЦКК направила з цього приводу письмову ноту до СММ ОБСЄ.
Українська делегація в ТКГ зазначає: "Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями".
Українська правда