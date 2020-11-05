СБУ затримала бойовика "групи Бергмана": підривав мости і довго ховався в РФ
Служба безпеки України затримала останнього учасника диверсійної групи "Бергмана" зі складу бойовиків ОРЛО, причетного до підриву низки об’єктів інфраструктури Донбасу.
Джерело: сайт СБУ
Деталі: За даними спецслужби, терорист у червні-липні 2014 року входив до складу диверсійної "групи Бергмана" ("Німця"). Це угруповання підірвало п’ять мостів у Луганській і Донецькій областях, ще чотири ‒ замінувало.
Протягом 2018-2020 років оперативники СБУ затримали інших учасників групи, а також ліквідували кілька закладених ними схронів. Лише один з диверсантів протягом шести років переховувався від українського правосуддя у Росії.
Співробітники спецслужби встановили, що останній член групи планує прибути до Луганщини та затримали його одразу після приїзду в Україну.
Бойовик вже перебуває під арештом.