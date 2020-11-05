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Зеленський звільнив трьох голів ОДА

Четвер, 5 листопада 2020, 18:16
Зеленський звільнив трьох голів ОДА

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

Джерело: укази президента 488-490/2020

Деталі: Усіх трьох президент звільнив "згідно з поданими ними заявами".

Дослівно: "Звільнити Віталія Федоріва з посади голови Івано­-Франківської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Звільнити Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Звільнити Романа Грищенка з посади голови Сумської ОДА згідно з поданою ним заявою".

Нагадаємо: Їхнє звільнення погодив Кабмін на засіданні 4 листопада.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийІвано-Франківська областьОдеська областьСумська область
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