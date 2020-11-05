Зеленський звільнив трьох голів ОДА
Четвер, 5 листопада 2020, 19:16
Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.
Джерело: укази президента 488-490/2020
Деталі: Усіх трьох президент звільнив "згідно з поданими ними заявами".
Дослівно: "Звільнити Віталія Федоріва з посади голови Івано-Франківської ОДА згідно з поданою ним заявою.
Звільнити Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА згідно з поданою ним заявою.
Звільнити Романа Грищенка з посади голови Сумської ОДА згідно з поданою ним заявою".
Нагадаємо: Їхнє звільнення погодив Кабмін на засіданні 4 листопада.
Українська правда