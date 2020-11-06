Вибори в США: легалізацію канабісу підтримали ще п'ять штатів
П'ятниця, 6 листопада 2020, 06:02
На выборах в США, 3 листопада, легалізацію канабісу підтримали ще в п'яти штатах. В 33 штатах вона вже була дозволена в медичних або розважальних цілях.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Наразі марихуана легальна вже в більшості штатів.
Питання про легалізацію марихуани і декриміналізацію наркотика псилоцибін більш відомого як "чарівні гриби", зокрема, було винесено на вибори в штатах Арізоні, Міссісіпі, Монтані, Нью-Джерсі, Південній Дакоті, де його підтримали виборці.
Нагадаємо: На місцевих виборах в Україні 25 жовтня проводилось "загальноукраїнське" опитування "5 питань від президента". На питання "Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?" 64,88% опитаних відповіли "Так".