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Вибори в США: легалізацію канабісу підтримали ще п'ять штатів

П'ятниця, 6 листопада 2020, 05:02
Вибори в США: легалізацію канабісу підтримали ще п'ять штатів

На выборах в США, 3 листопада, легалізацію канабісу підтримали ще в п'яти штатах. В 33 штатах вона вже була дозволена в медичних або розважальних цілях.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Наразі марихуана легальна вже в більшості штатів.

 

Питання про легалізацію марихуани і декриміналізацію наркотика псилоцибін більш відомого як "чарівні гриби", зокрема, було винесено на вибори в штатах Арізоні, Міссісіпі, Монтані, Нью-Джерсі, Південній Дакоті, де його підтримали виборці.

Нагадаємо: На місцевих виборах в Україні 25 жовтня проводилось "загальноукраїнське" опитування "5 питань від президента". На питання "Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?" 64,88% опитаних відповіли "Так".

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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