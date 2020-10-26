"Слуги народу" показали попередні результати опитування Зеленського
Партія "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента" за результатами обробки 74% анкет.
Джерело: Facebook політсили, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу
Деталі: Більшість тих, хто взяв участь у добровільному опитуванні, проведеному за ініціативою президента, відповіли ствердно на 4 запитання Володимира Зеленського, але на друге запитання щодо вільної економічної зони на Донбасі думки виборців розділилися майже порівну.
Олександр Корнієнко наголосив, що "це не було референдумом і не було соцдослідженням, тому що ніякої вибірки не було, - це було загальнонаціональне опитування у схожому на екзит-пол форматі".
За його даними, в опитуванні взяли участь до 5 мільйонів громадян - тобто близько половини тих, хто прийшов на дільниці проголосувати на місцевих виборах.
За його словами, опитування відбулося на високому рівні і в межах чинного законодавства.
Інформацію про фінансування опитування Корнієнко обіцяв згодом.
Нагадаємо: Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що президент Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом і приховано агітував за партію "Слуга народу" опитуванням "5 питань від президента", а також міг підірвати довіру до репрезентативних соціологічних опитувань.
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Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосувалися: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Ініційоване президентом Володимиром Зеленським "всеукраїнське опитування" з п'ятьма питаннями фінансувала партія "Слуга народу".