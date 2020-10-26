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"Слуги народу" показали попередні результати опитування Зеленського

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:00
Слуги народу показали попередні результати опитування Зеленського
Фото Олени Рощенко, УП

Партія "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента" за результатами обробки 74% анкет.

Джерело: Facebook політсили, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу

Деталі: Більшість тих, хто взяв участь у добровільному опитуванні, проведеному за ініціативою президента, відповіли ствердно на 4 запитання Володимира Зеленського, але на друге запитання щодо вільної економічної зони на Донбасі думки виборців розділилися майже порівну.

 
Відповіді на "5 питань від президента" після обробки 74% анкет
"Слуга народу"

Олександр Корнієнко наголосив, що "це не було референдумом і не було соцдослідженням, тому що ніякої вибірки не було, - це було загальнонаціональне опитування у схожому на екзит-пол форматі".

За його даними, в опитуванні взяли участь до 5 мільйонів громадян - тобто близько половини тих, хто прийшов на дільниці проголосувати на місцевих виборах.

За його словами, опитування відбулося на високому рівні і в межах чинного законодавства.

Інформацію про фінансування опитування Корнієнко обіцяв згодом.

Нагадаємо: Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що президент Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом і приховано агітував за партію "Слуга народу" опитуванням "5 питань від президента", а також міг підірвати довіру до репрезентативних соціологічних опитувань.

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Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосувалися: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Ініційоване президентом Володимиром Зеленським "всеукраїнське опитування" з п'ятьма питаннями фінансувала партія "Слуга народу". 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: опитуванняЗеленськийСлуга народу
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