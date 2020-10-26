"Слуги народу" показали попередні результати опитування Зеленського

Партія "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента" за результатами обробки 74% анкет.

Джерело: Facebook політсили, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу

Деталі: Більшість тих, хто взяв участь у добровільному опитуванні, проведеному за ініціативою президента, відповіли ствердно на 4 запитання Володимира Зеленського, але на друге запитання щодо вільної економічної зони на Донбасі думки виборців розділилися майже порівну.

Відповіді на "5 питань від президента" після обробки 74% анкет "Слуга народу"

Олександр Корнієнко наголосив, що "це не було референдумом і не було соцдослідженням, тому що ніякої вибірки не було, - це було загальнонаціональне опитування у схожому на екзит-пол форматі".

За його даними, в опитуванні взяли участь до 5 мільйонів громадян - тобто близько половини тих, хто прийшов на дільниці проголосувати на місцевих виборах.

За його словами, опитування відбулося на високому рівні і в межах чинного законодавства.

Інформацію про фінансування опитування Корнієнко обіцяв згодом.

Нагадаємо: Громадянська мережа "ОПОРА" заявила, що президент Володимир Зеленський зловживав адміністративним ресурсом і приховано агітував за партію "Слуга народу" опитуванням "5 питань від президента", а також міг підірвати довіру до репрезентативних соціологічних опитувань.

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