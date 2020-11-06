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Російську вакцину від коронавірусу будуть тестувати ще й на угорцях

П'ятниця, 6 листопада 2020, 06:31

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який зараз хворіє COVID-19, повідомив, що Угорщина почне імпорт російської вакцини проти COVID-19, яка ще не пройшла необхідні випробування.

Джерело: Reuters

Деталі: Імпортувати невеликі партії російської вакцини "для остаточного тестування" почнуть вже в грудні, а з кінця січня 2021 року планують збільшити обсяг замовлення.

Міністр додав, що в перспективі виробляти російську вакцину від COVID-19 почнуть і в Угорщині.

Що передувало: Білорусь долучиться до випробувань російської вакцини від коронавірусу та хоче стати першою країною, яка закупить її.

Теми: вакцинаціяРосія


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