У США зафіксовано понад тисячу випадків кору: більшість заражених у Техасі

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), з початку спалаху кору в січні в Сполучених Штатах зафіксовано 1 001 випадок захворювання.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно з останнім звітом CDC, у п’ятницю було зареєстровано 66 нових випадків кору, що на 7% більше, ніж тиждень тому. Спалах кору вже зафіксовано в 30 штатах.

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В штаті Техас, який став епіцентром спалаху, з січня зареєстровано 709 випадків захворювання.

Згідно з даними місцевих органів охорони здоров’я, у Техасі спостерігається зниження попиту на тестування та лікування кору, що може свідчити про сповільнення спалаху.

Директорка служби громадського здоров’я Лаббока Кетрін Веллс, зазначила, що це може бути ознакою того, що регіон наближається до рівня колективного імунітету, який обмежить подальше поширення вірусу.

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Дослівно: "Більшість випадків захворювання в США зафіксовано серед невакцинованих осіб і пов’язані зі спалахом у Техасі, що почався серед громади менонітів, яка виступає за медичну свободу замість вакцинації. В результаті цієї епідемії вже померли три невакциновані особи, зокрема двоє дітей у Техасі та один дорослий у Нью-Мексико".

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