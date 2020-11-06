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Родинам 33 медиків виплатять компенсацію: за втрату від COVID - по 1,5 млн грн

П'ятниця, 6 листопада 2020, 10:04
Родинам 33 медиків виплатять компенсацію: за втрату від COVID - по 1,5 млн грн

Родинам 33 медиків, які померли при боротьбі з поширенням епідемії COVID-19, виплатять компенсація - щонайменше 20 із них отримають по 1,5 мільйона гривень.

Джерело :міністр соціальної політики Марина Лазебна та прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді  

Пряма мова Лазебної: "Сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці, де ми будемо забезпечувати виплатами. З них 20 страхових випадків - члени сімей загиблих отримають по 210 тисяч гривень і по 1,5 мільйона. На жаль, три загиблих медичних працівника не мали членів сімей - там у нас виплат не буде. І три випадки ми зараз опрацьовуємо. 

У нас є дві програми: по 210 тисяч і по 1,5 мільйона, які ми забезпечуємо. 

Крім того, ми забезпечуємо повну своєчасну виплату і медичним працівникам, і будь-яким людям, які йдуть на самозіоляцію. Ця програма також виконується ФОндом соціального страхування." 

Деталі: Прем'єр зазначив, що компенсації за випадки смертей, про які говорить міністр соцполітики, вже виплачені, а по решті проводяться розслідування  

Шмигаль пояснив, що передбачено два види компенсації медикам: трохи більше 200 тисяч гривень Фонд соціального страхування виплачує всім особам, які втратили працездатність чи померли на роботі, і по 1,5 млн грн йде окремо на кожного загиблого на роботі медика.

Нагадаємо: Ще 21 червня Офіс президента повідомляв про 43 медичних працівників, померлих в Україні від COVID-19. Станом на 7 жовтня, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, від COVID-19 померли 132 медики.

За законом, родини померлих мають отримати компенсацію від держави – 1 млн 576 тис. 500 гривень, якщо буде доведено, що медик інфікувався коронавірусом на робочому місці.

В Офісі президента заявляли, що діти медпрацівників, які загинули через ускладнення від коронавірусної хвороби, користуватимуться такими ж пільгами під час вступу до ВНЗ, як і абітурієнти, один із батьків яких поліг на Донбасі.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019медицинагрошіКабінет міністрів
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