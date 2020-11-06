В Офісі президента думали над розгортанням COVID-госпіталю в Конча-Заспі

З метою розширення можливостей госпіталізації пацієнтів хворих на коронавірус президент разом з Кабінетом міністрів розглядають можливість залучення закладів охорони здоров’я Державного управління справами для збільшення ліжкового фонду.

Джерело: заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська в коментарі, наданому УП

Пряма мова: "З цією метою розглядалась ініціатива Державного управління справами щодо розгортання на базі державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" тимчасового протиковідного госпіталю.

Однак, площі, які плануються до перепрофілювання мають відповідати певним критеріям для надання медичної допомоги інфекційним хворим, бути придатними для логістики таких пацієнтів та пристосованими для їх потреб. Можливість ефективного облаштування там ліжок, підключених до кисню опрацьовується фахівцями МОЗ.

Поряд з цією пропозицією розглядаються ще інші об'єкти, придатні для проведення у них лікування".

Деталі: В Офісі президента також повідомляють, що клінічна лікарня Держаного управління справами "Феофанія" приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня 2020 року.

До переліку державних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на COVID-19, її було включено за ініціативою президента наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2081.

З цією метою перепрофільовано окремий корпус.

Зазначається, що сюди для надання медичної допомоги госпіталізують хворих із важким та крайньо-важким перебігом захворювання. Медичний персонал пройшов навчання та отримав відповідну кваліфікацію у наданні допомоги таким хворим.

Водночас Соколовська звертає увагу, що попри посилену увагу до боротьби з вірусом COVID-19 і лікуванням інфекційних хворих, не можна забувати про людей, які потребують невідкладної медичної допомоги (нейрохірургія, онкологія та інші гострі стани). Тому важливим є забезпечення доступності та вчасності надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями в гострій стадії розвитку.

Що було раніше: Виступаючи у Верховній Раді 5 листопада, 5-ий президент України лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що вимагає від уряду і президента Зеленського протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на коронавірус українців.

Нагадаємо: Уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.