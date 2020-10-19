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Обладнати "COVID-шпиталі" поза лікарнями можуть в Києві, Одесі та на Донеччині

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:39
Офіс президента

Уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Представники уряду доповідали на черговій селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню та подолання наслідків коронавірусу в Україні  

571 мільйон гривень субвенції було перераховано в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

Пряма мова Зеленського: "Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях".

Додатково: Міністерство охорони здоров’я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. – вільні.

Зеленський також наголосив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19.

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах (Академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади), розташованих у столиці.

19 жовтня Кличко заявив, що відповіді на своє звернення не отримав. Натомість, за словами мера, днями Київ отримав доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80% ліжок киснем.

"Для цього держава виділила Києву – поки що на папері – 29,6 млн грн. І визначила, що ці роботи ми повинні здійснити до 1 листопада. Разом з тим, уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту. Щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців! І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути – нереально", - підкреслив мер Києва.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївОфіс президента


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