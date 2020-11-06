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Відтепер за неносіння масок у громадських місцях штрафуватимуть

П'ятниця, 6 листопада 2020, 11:47
Відтепер за неносіння масок у громадських місцях штрафуватимуть

Верховна Рада запровадила штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Джерело: засідання парламенту 6 листопада

Деталі: За законопроєкт №3891 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення проголосувало 262 народних депутати.

Згідно з документом, штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Як пояснював раніше очільник МОЗ Максим Степанов, протокол складатимуть одразу на місці.

Цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Одразу після голосування перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав застосовувати ці штрафи до народних депутатів, які будуть перебувати в сесійній залі Верховної Ради без масок.

Пряма мова: "Я дуже радий що ми проголосували цей законопроєкт, і тепер я особисто вважаю, що народні депутати, які будуть знаходитися в залі Верховної Ради без масок, демонструють або впертість або зверхність до щойно прийнятого закону або відсутність інстинкту самозбреження.

Тому я дуже прошу застосовувати до них засоби адміністративного впливу".

Валентина Романенко, УП

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Теми: карантинВерховна Рада
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