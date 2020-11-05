За відсутність маски у транспорті штрафуватимуть на місці – Степанов

В Україні можуть ввести штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок, протокол виписуватимуть на місці.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 листопада

Пряма мова: "Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Причому протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали в суд, а суд потім вирішував – накладати штраф чи не накладати. У результаті цього у нас менше 5% – 3% навіть – були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій".

Деталі: Степанов уточнив, що після прийняття закону працюватиме такий самий механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху.

А штраф зможуть виписувати як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.