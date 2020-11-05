За відсутність маски у транспорті штрафуватимуть на місці – Степанов
В Україні можуть ввести штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок, протокол виписуватимуть на місці.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 листопада
Пряма мова: "Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Причому протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали в суд, а суд потім вирішував – накладати штраф чи не накладати. У результаті цього у нас менше 5% – 3% навіть – були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій".
Деталі: Степанов уточнив, що після прийняття закону працюватиме такий самий механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху.
А штраф зможуть виписувати як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.
Що було раніше: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів із проханням підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів, зокрема, за відсутінсть масок у приміщенні і транспорті.
3 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафні санкції для суб’єктів господарювання, які допускають відсутність масок чи респіраторів на громадянах.
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Передісторія:
- За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
- Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.
- 3 листопада Україна перетнула позначку у 9 тисяч хворих за добу, а у столиці зафіксували 856 нових випадків – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
- За добу 4 листопада в Україні виявили 9 850 випадків COVID-19, померли від ускладнень 193 хворих, одужали від коронавірусної хвороби 8 378 осіб, госпіталізували 1 269 пацієнтів.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.