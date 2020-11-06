ВАКС відсторонив голову Харківського окружного адмінсуду через справу про хабар

Керівника Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яка підозрюється у наданні хабаря, відсторонили від займаної посади.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram

Дослівно: "6 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від адміністративної посади одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, викритого на наданні неправомірної вигоди".

Деталі: Строк відсторонення Панченко від посади – до 22 листопада в межах строку досудового розслідування.

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