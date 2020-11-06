ВАКС відсторонив голову Харківського окружного адмінсуду через справу про хабар
П'ятниця, 6 листопада 2020, 12:14
Керівника Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яка підозрюється у наданні хабаря, відсторонили від займаної посади.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram
Дослівно: "6 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від адміністративної посади одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, викритого на наданні неправомірної вигоди".
Деталі: Строк відсторонення Панченко від посади – до 22 листопада в межах строку досудового розслідування.
Передісторія:
- Наприкінці вересня голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко спіймали на передачі хабаря.
- 13 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила Панченко від здійснення правосуддя.
Українська правда