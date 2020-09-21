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Голову Харківського окружного адмінсуду спіймали на хабарі

Понеділок, 21 вересня 2020, 15:22
Голову Харківського окружного адмінсуду спіймали на хабарі
Фото adm.pl.court.gov.ua

Голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко спіймали на передачі хабаря.

Джерело: сайт СБУЦПК у Facebook

Дослівно: "Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря". 

 
Фото СБУ

Деталі: За даними досудового розслідування, посадовець здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі по земельному питанню.

За прийняття суддею "правильного" рішення голова суду передала $3 тисячі.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Правоохоронці встановлюють інші можливі факти корупції та причетність до них співробітників суду.

Вирішується питання щодо повідомлення голові суду про підозру.

Згідно з даними сайту Харківського окружного адміністративного суду, очолює його Ольга Панченко.

У ЦПК відзначили, що у голови Харківського окружного адміністративного суду Ольги Панченко річна зарплата становить 1,3 мільйона гривень.  

Українська правда

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Теми: Харківсудхабар
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