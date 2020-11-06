Замість стадіону хворих COVID-19 в Одесі планують розміщувати на морвокзалі і в санаторії

Влада Одеської області розглядає будівлю морського вокзалу Одеси та санаторій імені Чкалова в якості мобільних госпіталів для хворих на коронавірус.

Джерело: заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін, якого цитує "Думская"

Пряма мова: "Ми визначили як об'єкти для розгортання госпіталів будівлю морського вокзалу та санаторій імені Чкалова".

Деталі: Спорткомплекс "Олімпієць" більше не розглядають у якості резервної бази для розміщення хворих на коронавірусну інфекцію в разі переповнення лікарень третьої хвилі.

За словами Овечкін, ніяких робіт в "Олімпійці" не ведеться, там триває спортивний процес.

У той же час директор департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва підкреслила, що на даний момент ситуація з ковідом контрольована, вільний ліжковий фонд є, до того ж розгортаються нові місця для хворих.

Що було раніше: Спортсмени і тренери, які займаються на "олімпійці" виступили категорично проти використання його для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо: Мобільні шпиталі планують розгортати по Україні в трьох місцях - у Києві, в Донецькій та Одеській областях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що розгортати тимчасові ковідні шпиталі планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

Він уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортатися лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

Очільник МОЗ Максим Степанов розповідав, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.