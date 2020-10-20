Більше 10 тисяч хворих щодня: в уряді пояснили, коли розгортатимуть COVID-шпиталі

Розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

Джерело: коментар заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наданий "Українській правді"

Деталі: УП попросила уточнити, як уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах, про що повідомив Офіс президента 19 жовтня за результатами селекторної наради. Ляшко зазначив, що запас ліжок у системі охорони здоров’я ще є, та пояснив алгоритм запуску тимчасових шпиталів.

які немедичні заклади розглядаються як локації

Пряма мова: "Перш за все, розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (епідемії COVID-19) ми зобов’язали обласні державні адміністрації визначити лікарні, які до кінця цього тижня будуть повністю перепрофільовані для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою. Це означає, що в ці лікарні не будуть госпіталізуватись хворі з іншими хворобами, і з’являється чіткий маршрут для пацієнтів в яких окрім COVID-19 є й інші медичні проблеми (травма, гостра хірургічна патологія, тощо).

Коли всі ці ліжка заповняться більше ніж на 75% з урахуванням, що перепрофільовано як мінімум 30% всього ліжкового фонду на адміністративній території, тоді необхідно запускати процес розгортання тимчасових ковідних шпиталів.

Вони будуть облаштовуватись у вже визначених обласними адміністраціями місцях, якими є виставкові центри, спортивні споруди, готелі чи санаторії. У цих закладах повинні забезпечуватись належні умови як для осіб, що будуть розміщені, так і для персоналу, що буде обслуговувати пацієнтів – це включає вентиляцію, можливість дезінфекції, розподіл потоків пацієнтів та інші принципи розміщення тимчасових шпиталів.

скільки ліжкомісць планується розгорнути в кожному регіоні

Пряма мова: "Наразі в нас є розрахунки щодо критичного навантаження в регіонах, тому питання додаткового розгортання ліжок пропрацьовується безпосередньо з регіонами. З точки зору доцільності, у зв’язку зі складністю організації виправданим є відкриття подібних шпиталів для достатньо великої кількості осіб – від 500 ліжко-місць".

які часові рамки, коли планується відкриття таких COVID-шпиталів

Пряма мова: "За нашими розрахунками повноцінний запуск COVID-шпиталів буде необхідним при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч. Але все буде залежати і від розпорошеності цієї кількості хворих по всій країні чи, навпаки, появі великої кількості хворих в одному місті чи області.

Зараз ми говоримо про потенційних 50 тисяч ліжок в існуючих лікарнях, які будуть задіяні для лікування пацієнтів коронавірусом та понад 15 тисяч ліжок з уже підведеним централізованим киснем. Тобто запас ліжок у системі охорони здоров’я ще є. Але кожному з нас потрібно робити все можливе для того, щоб додаткові шпиталі не знадобилися. У першу чергу цього можна досягти дотриманням протиепідемічних норм".

який медичний та інший персонал буде задіяний для догляду за пацієнтами

Пряма мова: Це буде медичний персонал, який може виконувати саме високоспеціалізовані функції, але також передбачається залучення волонтерів та інших осіб, що мають досвід у догляді за пацієнтами або роботи в умовах гуманітарної потреби. У тому числі розглядаємо варіант сформованих медичних бригади з інших регіонів України.

Міністерством охорони здоров’я видано наказ від 28 серпня 2020 року №1976, яким впорядковано деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам".

кого саме будуть розміщати в таких COVID-шпиталях: людей із підозрою чи хворих із підтвердженим діагнозом

Пряма мова: "У мобільних шпиталях повинні зберігатися критерії, подібні до стандартних умов госпіталізації. Розміщувати осіб без симптомів немає потреби. Тому розміщення буде вибудовуватися в залежності від наявного персоналу та обладнання, необхідного для надання належної медичної допомоги хворим".

чи розглядається варіант задіяти для лікування хворих ліжковий фонд і медиків Академії медичних наук, МОЗу та відомчих медзакладів, розташованих у столиці, як про те просив мер Віталій Кличко.

Пряма мова: "Так, вже є плани щодо розгортання ліжок у лікарнях Національної академії наук, а також у відомчих медичних закладах, наприклад, у лікарнях "Укрзалізниці". Зокрема в м. Харків вже дві лікарні "Укрзалізниці" включено до переліку лікарень, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою.

Лікарні Академії медичних наук розглядаються в першу чергу для госпіталізації хворих з іншими соматичними хворобами, тобто тих потенційних пацієнтів, які повинні були б бути госпіталізовані до багатопрофільних лікарень, які вже перепрофільовані для надання допомоги хворим з COVID-19".